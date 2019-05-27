İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu.
İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.