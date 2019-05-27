İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu.