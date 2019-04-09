İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ile 60 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayında olanlardan biri de büro memuru personel alım ilanları. Yüzlerce lise mezunu vatandaş İŞKUR aracılığı ile büro memuru olarak istihdam edilecek. Peki İŞKUR büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İşte detaylar...