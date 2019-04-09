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  • 09.04.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 15:08

'dan lise mezunu yüzlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler?

yine binlerce iş arayan vatandaşın umudu oldu. İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan son ilanlar ile yüzlerce büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İşte detaylar...

İŞKUR'dan lise mezunu yüzlerce kişiye iş müjdesi

İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ile 60 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayında olanlardan biri de büro memuru personel alım ilanları. Yüzlerce lise mezunu vatandaş İŞKUR aracılığı ile büro memuru olarak istihdam edilecek. Peki İŞKUR büro memuru alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR büro memuru personel alım ilanı başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR büro memuru ilanına nereden başvurulur? İşte detaylar...

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