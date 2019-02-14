Bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan bekçi alımı kadro ihdasını ardından, bekçi adayları başvuıru başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başlamıştı. Konu ile ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki, 8 bin bekçi alımı ne zaman? 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019'da 8 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı için ilan 2019 Mart ayında çıkacak.

Buna göre, başvuru ve sınav hakkında tüm detaylar ilanın yayınlanması ile birlikte belli olacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türk vatandaşı olmak,

* Lise mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.