DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında görev yapacak iki astronom için alım ilanı yayımladı. 2025 yılı astronom alımı sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek. Peki Diyanet astronom alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranıyor? İşte başvuru tarihleri…

DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru koşullarını karşılayan adaylar 18-29 Ağustos tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

◼ Adayların, 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

◼ Ankara'da düzenlenecek sınavlarla ilgili tüm ayrıntılar ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan ediliyor.

