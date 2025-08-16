DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, astronom kadrosu için alım ilanı yayımladı. 2025 yılı alımı kapsamında sözlü sınavla 2 kişi seçilecek. Peki Diyanet astronom alımı ne zaman? İşte başvuru tarihleri…
DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
◼ Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuru koşullarını karşılayan adaylar 18-29 Ağustos tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURU ŞARTI NEDİR?
◼ Adayların, 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
◼ Ankara'da düzenlenecek sınavlarla ilgili tüm ayrıntılar ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan ediliyor.
DİYANET ASTRONOM ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ