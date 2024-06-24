SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Bankalara Yeni Personel Alımları: İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank Başvuru Şartları Açıklandı!

Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle uyumlu bir şekilde, iş piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanmaktadır. Bu dinamik ortam, ülkenin önde gelen finansal kuruluşlarını geniş çaplı işe alım kampanyalarına yönlendirmiştir. Akbank, İş Bankası, ICBC Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ING Bank, Alternatif Bank, Odea Bank ve Yapı Kredi Bankası gibi finans sektörünün dev isimleri, Türkiye’nin dört bir yanında ve çeşitli uzmanlık alanlarında yüzlerce yeni çalışan aramaktadır. Bu gelişme, bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için değerli fırsatlar sunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:18 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:19
Bankalara Yeni Personel Alımları: İş Bankası, ICBC, QNB, TEB, ING Bank Başvuru Şartları Açıklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bankacılık sektörü, çeşitli yetenek ve niteliklere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları sunmaktadır. Sektörde, banka memuru, müşteri temsilcisi, kredi analisti, risk yöneticisi gibi bir dizi çeşitli pozisyon bulunmakta ve bu pozisyonlar için aranan özel şartlar ve nitelikler iş ilanlarında açıkça ifade edilmektedir. Örneğin, teknik pozisyonlar için ilgili mühendislik veya teknikerlik bölümlerinden mezuniyet gerekliliği bulunurken, müşteri hizmetleri gibi alanlarda ise üstün iletişim becerileri ve müşteri yönetimi tecrübesi aranan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az ortaöğretim mezunu olmak.

Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemek.

Bankacılık ürünleri, kredi değerlendirme ve finansmanı konularında bilgi sahibi olmak.

Satış yetkinliği yüksek ve hedef odaklı çalışabilen.

Risk yönetiminde deneyimli.

Dinamik çalışma ortamına ve takım çalışmasına yatkın.

Müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen.

Analitik düşünce yapısına ve etkin iletişim becerilerine sahip.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlgilenen adaylar, bankaların resmi kariyer sayfaları üzerinden online olarak başvuruda bulunabilirler. Her bankanın başvuru süreci farklılık göstermekle birlikte, genellikle bir özgeçmiş yüklemek ve bazı durumlarda banka tarafından hazırlanan online sınavlara katılmak gerekebilir. Aşağıda, bankalara başvuru yapabileceğiniz internet adresleri verilmiştir:

Akbank: "https://kariyer.akbank.com/JobSearchMaster"

İş Bankası: "https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi"

ICBC Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/icbc-turkey-2000-10978"

QNB Finansbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359"

Şekerbank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"

TEB: "https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-1126-1370"

ING Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/ing-turkiye-19589-10526"

Odea Bank: "https://www.kariyer.net/firma-profil/odea-bank-a-s-35622-28158"

Yapı Kredi Bankası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-kredi-2108-12166"

İşe Alım Süreçleri Nasıl İlerliyor?

Bankaların işe alım süreçleri genellikle çok aşamalıdır. İlk olarak, online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen adaylar, genellikle telefon veya video mülakatına davet edilirler. Bu mülakatlar, adayların genel yeterlilikleri ve pozisyonun gerektirdiği özel bilgi ve becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek için yapılır. Mülakat aşamasını başarıyla geçen adaylar, daha sonra yüz yüze mülakat veya grup mülakatlarına davet edilebilir.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

  • İlanlardaki nitelik ve şartları dikkatlice inceleyin.
  • Özgeçmişinizi ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre özelleştirin.
  • Başvuru sırasında tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
  • Mülakat sürecine iyi hazırlanın, özellikle bankacılık sektörü ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olun.

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
SON DAKİKA