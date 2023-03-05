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    • Memur
    • 05.03.2023 11:09
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    • 05.03.2023 11:09
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    Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Biruni Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

    Biruni Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    *Başvuru Dilekçesi ve Formu
    *YÖK Formatında Özgeçmiş
    *Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    *2 adet Fotoğraf
    *ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
    *Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
    *Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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