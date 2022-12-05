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    • Memur
    • 05.12.2022 10:49
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    • 05.12.2022 10:49
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    Kırklareli Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Kırklareli Üniversitesi 12 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Kırklareli Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

    Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
    2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
    3. Doçentlik belgesi fotokopisi,
    4. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı,
    5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
    6. Yayınlar,
    7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
    8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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