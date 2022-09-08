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    • Memur
    • 08.09.2022 10:36
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    • 08.09.2022 10:36
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    Biruni Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Biruni Üniversitesi 8 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Biruni Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

    Biruni Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
    * Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
    * Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
    * Özgeçmiş (YÖK Formatında)
    * Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
    * Fotoğraf (2 Adet)
    * Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
    * Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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