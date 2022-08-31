MEB TYP sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Okulların açılmasına az bir süre kala TYP başvuruları merak ediliyor. Son olarak Yalova İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi. 28 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından TYP kura tarihi merak ediliyor. Peki, MEB TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 230 kişilik temizlikçi alımı kurası ne zaman? İşte detaylar!
MEB TYP KURASI NE ZAMAN?
YALOVA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yazılı açıklama yapıldı.
İşte o duyuru;
Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 4,5 ay süreli, 230 kişilik İşkur Toplum Yararına Program kapsamında Temizlik Görevlisi alınacaktır. Başvurular 24-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında ALO 170, e-Devlet veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecektir.
Programa 27.09.2007 tarihinden itibaren TYP'den, toplamda 9 ay ve üzeri yararlanan kişiler başvuru yapamayacaktır.
KURA SONUÇLARI...
Kura çekimi 31.08.2022 Çarşamba günü 14.30' dan itibaren Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.