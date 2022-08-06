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    • Memur
    • 06.08.2022 09:12
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    • 06.08.2022 09:12
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    İstanbul Galata Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Galata Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Galata Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

    Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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