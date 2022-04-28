Beyan adres nedir? BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 3.250 bekçi alımı sınav ne zaman?

Türkiye genelinde 3.250 bekçi alımı için süreç başladı. Adaylar başvurularını 28 Nisan itibariyle http://www.pa.edu.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu yıl sınav ücreti 340 TL olarak belirlendi. Ön başvurular alınırken bir yandan da başvuru sonuç tarihi merak ediliyor. Peki BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Beyan adres nedir? 2022 bekçilik sınavı ne zaman? İşte 3.250 bekçi alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!
BEKÇİLİK ALIMI AŞAMALARI NEDİR?
Bekçi olabilmek için öncelikle ön sağlık kontrolü yapılır. Ardından yazılı sınava tabii tutulur. 3. olarak da fiziki yeterlilik sınavı uygulanır. Son olarak da mülakat yani sözlü sınav gerçekleştirilir.
3.250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE YAPILIŞI!
Bekçilik başvuruları 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılır. Adaylar böylelikle ön başvurularını tamamlarlar.
👉2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU
BEYAN EDİLEN ADRES NEDİR?
Beyan adres şu anda bulunduğunuz konumu gösteren adrestir. Bazı vatandaşların ikametlerinde yazan adres ile bulundukları adres farklı olabiliyor. Beyan edeceğiniz adres, daha sonraki işlemlerde sistemde gözükecek adrestir. Bu nedenle ön başvurularda adaylardan 'beyan adres' isteniyor.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.