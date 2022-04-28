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    • Memur
    • 29.04.2022 10:52
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    • 29.04.2022 10:53
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    Beyan adres nedir? BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 3.250 bekçi alımı sınav ne zaman?

    81 il genelinde 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak. Bir süredir binlerce bekçi adayının beklediği açıklama bugün geldi. Başvuruların başlamasıyla birlikte bir çok soru da gündeme geldi. Bekçilik sınavına girmek isteyen tüm adayların önce başvuru yapması gerekiyor. Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilirler. Peki BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Beyan adres nedir? 3.250 bekçi alımı sınav ne zaman?

    BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye genelinde 3.250 bekçi alımı için süreç başladı. Adaylar başvurularını 28 Nisan itibariyle http://www.pa.edu.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu yıl sınav ücreti 340 TL olarak belirlendi. Ön başvurular alınırken bir yandan da başvuru sonuç tarihi merak ediliyor. Peki BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Beyan adres nedir? 2022 bekçilik sınavı ne zaman? İşte 3.250 bekçi alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    BEKÇİLİK ALIMI AŞAMALARI NEDİR?

    Bekçi olabilmek için öncelikle ön sağlık kontrolü yapılır. Ardından yazılı sınava tabii tutulur. 3. olarak da fiziki yeterlilik sınavı uygulanır. Son olarak da mülakat yani sözlü sınav gerçekleştirilir.

    3.250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE YAPILIŞI!

    Bekçilik başvuruları 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılır. Adaylar böylelikle ön başvurularını tamamlarlar.

    👉BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

    👉2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

    BEYAN EDİLEN ADRES NEDİR?

    Beyan adres şu anda bulunduğunuz konumu gösteren adrestir. Bazı vatandaşların ikametlerinde yazan adres ile bulundukları adres farklı olabiliyor. Beyan edeceğiniz adres, daha sonraki işlemlerde sistemde gözükecek adrestir. Bu nedenle ön başvurularda adaylardan 'beyan adres' isteniyor.

    BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
    c) En az 167 cm boyunda olmak,
    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
    e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        SINAV NASIL YAPILACAK?

        Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

        Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

        ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

        Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili ÖnSağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

        2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

        3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olurveya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilenadaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

        4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hakkazanacaktır.

        YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru birpuan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        2. Yazılı Sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür"konularından oluşacaktır.

        3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam edenpasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınavaalınmayacaktır.

        4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka birkimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığabaşvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idarisoruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

        5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylariçerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenenil kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

        6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis AkademisiBaşkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefonvb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

        Adaylar bu aşamanın ardından fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına dahil olup sınav sonuçlarını bekleyecek.

        2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

        2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları:

        İlkokul mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 292 TL
        Lise mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 516 TL
        Üniversite mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 811 TL
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        Haberler Memur Beyan adres nedir? BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 3.250 bekçi alımı sınav ne zaman?
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