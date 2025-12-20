Esra Erol ve Ali Özbir’den romantik paylaşım: Havada aşk kokusu var!
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir’in romantik paylaşımıyla gündem oldu. Özbir, eşiyle verdiği pozu “Havada aşk kokusu var” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi:
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve örnek aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu bu kez eşinin Instagram paylaşımıyla gündem oldu.
Özbir, eşi Esra Erol ile Atina'da verdikleri romantik pozu "Havada aşk kokusu var" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Ömer Erol ve İdris Ali adında iki oğulları olan ünlü çifti, paylaşımla birlikte bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi.
İşte Ali Özbir'in eşi Esra Erol ile yaptığı o paylaşım...