Rapçi Çakal “İğrençti” deyip ilk kez açıkladı! Gözler Berfu Yenenler’e çevrildi
Rapçi Çakal’ın katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem yarattı. Yayınlanmayan programla ilgili ortaya atılan iddialar, Berfu Yenenler’i işaret etti.
Rapçi Çakal, Arem ve Arman'ın programına konuk olduğu yayında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü rapçi, katıldığı bir programda yaşadığı olumsuz deneyimi anlatarak sert ifadeler kullandı.
Çakal, söz konusu programın yayınlanmaması için özel olarak talepte bulunduğunu belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Bir program çektik ama yayınlatmadım. Hayatımda bu kadar terbiyesiz sorularla ve bu kadar kötü bir misafirperverlikle karşılaşmadım. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı"
Sosyal Medyada Berfu Yenenler İddiası
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada, Çakal'ın bahsettiği programın Berfu Yenenler'e ait olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Kısa sürede yayılan yorumlar, konunun magazin dünyasında geniş yankı uyandırmasına neden oldu.
Ne Olmuştu?
Öte yandan Berfu Yenenler'in daha önce Danla Bilic'in programına konuk olduğu bir bölümde, bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu nedenle çekilen bölümün yayınlanmadığını söylediği biliniyor. Bu açıklama, Çakal'ın sözleriyle birlikte yeniden hatırlatıldı.