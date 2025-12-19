PODCAST CANLI YAYIN

Güzellik eleştirilerine yanıt veren Aydilge hastalığını açıkladı!

Şarkıcı Aydilge, güzellik algısı ve beden zorbalığına dair açıklamalarda bulundu. Hastalığını ilk kez açıklayan şarkıcı, “Kimseye makul bir güzellik borcum yok” dedi.

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan olumsuz dış görünüş yorumlarına yanıt verdi.

"Kimseye makul bir güzellik borcum yok"

Makyajı ve cilt rengi üzerinden yapılan eleştiriler hakkında konuşan sanatçı, Vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"Vitiligo Hastasıyım"

Aydilge, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi haline bırakıyorum"

Mesaj: Sevgi ve Empati

Aydilge sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var"

"Başkalarını İncitmeyelim"

Aydilge "Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Hayatımızın merkezine başka, daha anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz mesela. Eğer güzellik konusunda kendimize zarar verecek şekilde aşırıya kaçıyorsak, "İçimizde neyi karanlıkta bıraktık ki dışarıyı bu kadar parlatma ihtiyacı duyuyoruz?" diye sorgulayabiliriz belki de. Zorbalara karşı birbirimize sarılıp kucaklaşabiliriz bir de. İşte şimdi ben tam olarak bunu yapıyorum; hepinize sevgimle sarılıyor, kucaklıyorum"

