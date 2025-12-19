Gerçek 302 numarada gizliydi! Revna Sarıgül eşi Ömer Sarıgül’ün ihanetini böyle öğrendi
Revna Sarıgül'ün, 6 yıllık eşi Ömer Sarıgül'e ihanet iddiasıyla boşanma davası açtığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti. 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül’ün ihaneti nasıl öğrendiği ortaya çıktı.
Sosyete kulislerini hareketlendiren Ömer–Revna Sarıgül boşanma davasında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Revna Sarıgül'ün, 6 yıllık eşi Ömer Sarıgül'ün kendisini aldattığını, telefonuna yerleştirdiği bir yazılım aracılığıyla fark ettiği ve bu şüphelerin Kabataş'taki bir otelin 302 numaralı odasına uzandığı öne sürüldü.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Son günlerde sosyetenin TOP 10 dedikodu listesinin bir numarası, Ömer-Revna Sarıgül çiftinin çekişmeli boşanma davası! Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan; 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül ile 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklif eden Ömer Sarıgül arasındaki dava, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.
Bu arada Revna Sarıgül'ün aldatıldığını nasıl öğrendiği bilgisi kulağıma geldi.
Meğer Revna Sarıgül, aldatıldığını, eşinin telefonuna yerleştirdiği casus yazılımla ortaya çıkarmış. Evet, yanlış okumadınız...
Son dönemde eşinin hareketlerinden şüphelenen Revna Hanım, telefonuna casus yazılım yüklemiş ve takip etmeye başlamış.
Eşini ne zaman arayıp "Neredesin?" diye sorsa hep farklı yerler söyleyen Ömer Sarıgül, meğer her defasında Kabataş'taki otelinin 302 numaralı odasında oluyormuş!
Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelmiş. Şu an sosyete kulislerinde en çok bu konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi de değil; böylesi ancak filmlerde olur.