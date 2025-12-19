Gerçek 302 numarada gizliydi! Revna Sarıgül eşi Ömer Sarıgül’ün ihanetini böyle öğrendi

Sosyete kulislerini hareketlendiren Ömer– Revna Sarıgül boşanma davasında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Revna Sarıgül'ün, 6 yıllık eşi Ömer Sarıgül 'ün kendisini aldattığını, telefonuna yerleştirdiği bir yazılım aracılığıyla fark ettiği ve bu şüphelerin Kabataş'taki bir otelin 302 numaralı odasına uzandığı öne sürüldü.

Kaynak: Sosyal medya

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Son günlerde sosyetenin TOP 10 dedikodu listesinin bir numarası, Ömer-Revna Sarıgül çiftinin çekişmeli boşanma davası! Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan; 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül ile 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklif eden Ömer Sarıgül arasındaki dava, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.