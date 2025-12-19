Berkay’dan açıklama geldi: Otelde yaşamasının nedeni ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, yeni aldıkları villayı tadilata soktu. Ünlü çift, bu süreçte yaşamak için lüks bir oteli tercih etti. Çiftin kral dairesinde kaldığı iddiaları çok konuşulurken ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, Zekeriyaköy'de yeni bir villa satın aldı. Çift, evi tadilata soktuğu için geçici olarak farklı bir konaklama çözümü aradı.
Berkay ve eşinin yaklaşık üç aydır Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesinde kaldığı öne sürüldü ve bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Muhabirlerle karşılaşan şarkıcıya söz konusu iddialar soruldu. Şarkıcı, "3 aydır otelde kalıyoruz ev tadilatta" açıklamasında bulundu.
Otelin kral dairesinde kaldığı yönündeki soruya ise "Kendimize yetecek kadar bir yerde kalıyoruz" yanıtını verdi.
Bu açıklamalar sonrası Berkay'ın aylık kazancı merak konusu oldu.