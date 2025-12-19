PODCAST CANLI YAYIN

Berkay’dan açıklama geldi: Otelde yaşamasının nedeni ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, yeni aldıkları villayı tadilata soktu. Ünlü çift, bu süreçte yaşamak için lüks bir oteli tercih etti. Çiftin kral dairesinde kaldığı iddiaları çok konuşulurken ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Giriş Tarihi:
Berkay’dan açıklama geldi: Otelde yaşamasının nedeni ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, Zekeriyaköy'de yeni bir villa satın aldı. Çift, evi tadilata soktuğu için geçici olarak farklı bir konaklama çözümü aradı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Berkay ve eşinin yaklaşık üç aydır Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesinde kaldığı öne sürüldü ve bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Muhabirlerle karşılaşan şarkıcıya söz konusu iddialar soruldu. Şarkıcı, "3 aydır otelde kalıyoruz ev tadilatta" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Otelin kral dairesinde kaldığı yönündeki soruya ise "Kendimize yetecek kadar bir yerde kalıyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bu açıklamalar sonrası Berkay'ın aylık kazancı merak konusu oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa
Borsa İstanbul
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Türk Telekom
Şüpheliler Müge Anlı’da yüzleşti! 4 yaşındaki Emine’yi üvey baba mı öldürdü?
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı