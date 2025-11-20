PODCAST CANLI YAYIN

Semiramis Pekkan son sağlık durumunu açıkladı: Koruma tedavisi alıyorum

Ajda Pekkan’ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından devam eden tedavi süreciyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Geçirdiği talihsiz kazanın ardından kontroller sırasında fark edilen durum, ünlü ismi yeniden sağlık gündeminin odak noktası haline getirdi.

Köpeğini gezdirirken kafasını bir demire çarpıp merdivenlerden düşen Pekkan, o gün yaşadıklarını daha önce aktarmıştı. Hastanedeki kontrollerinde herhangi bir kırık bulunmamasının ardından "Buraya kadar gelmişken check-up yaptırayım" diyerek kapsamlı inceleme yaptırdığını söylemişti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasından seslenen Pekkan, "Bugün size biraz farklı bir yerden sesleniyorum... Hastane odasından. Geçirdiğim bir talihsiz düşüş sonrası kontrollerim sırasında öyle bir şey oldu ki, hayat bana yeniden büyük bir ders verdi. Allah'a şükür çok iyiyim, merak etmeyin" demişti.

"HEMEN GERİ GELMEN LAZIM"

Pekkan, kontrollerin ardından yaşanan süreci ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Sizlerle bu videoyu paylaşmamın sebebi, belki birinize faydası olur... Çünkü erken teşhisin, check-up yaptırmanın ve doktorların sözünü dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördüm. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil; bazen yaşadıklarımız bize görünmeyen mesajlar getiriyor. Düştükten sonra tedbir amaçlı check-up yaptırdık eve geçtik. 10 dakika sonra telefon çaldı arayan doktorumdu. 'Semiramis hemen geri gelmen lazım. Check up'ta bir şey çıktı. Göğüs doktoru seni görmek istiyor' dedi. Ben de hastaneye gittim. Akciğerde bir kitle görmüş, 'ciddi bir şeye benziyor' dedi. Daha sonra derhal harekete geçildi"

"4 TANE PERUK YAPTIRDIM KENDİME"

Semiramis Pekkan'dan yeni açıklama gel di. Tedavi sürecinde saç dökülmesi yaşadığını da belirten Pekkan, YouTube'da yayımladığı videoda sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Kötü bir şey olmuyor. Koruma tedavisi alıyorum zehir veriyorlar insanın içine. Aslında o zehir başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan o tedavilerde saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir ne olacak, 4 tane peruk yaptırdım kendime"

