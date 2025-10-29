PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Kuruluş Orhan' dizisi bu akşam 20.00'de atv'de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Dizinin hikayesiyle beraber güçlü oyuncu kadrosu da şimdiden merak uyandırdı. Peki Kuruluş Orhan Kara Halil kimdir? Kara Halil'i oynayan Can Atak kimdir? Can Atak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kuruluş Orhan dizisi bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı. Peki Kuruluş Orhan'da Kara Halil karakterine hayat veren Can Atak kimdir? Başarılı oyuncu Can Atak hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte biyografisine ilişkin detaylar...

Can Atak kimdir?

19 Aralık 1989 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. 4 yıl konservatuvarda okuduktan sonra Devlet Tiyatrolarına girdi, kurumun en genç sanatçısı olarak Sivas Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2013 yılında Karagül isimli dizide rol aldı.

Kara Halil tarihte kimdir?

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

