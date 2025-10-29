Kuruluş Orhan dizisi bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı. Peki Kuruluş Orhan'da Kara Halil karakterine hayat veren Can Atak kimdir? Başarılı oyuncu Can Atak hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte biyografisine ilişkin detaylar...