PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun'u oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osmanlı tarihinin güçlü kadın figürlerinden biri olan Malhun Hatun, zekası ve kararlılığıyla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Tarihi dizi Kuruluş Orhan’da ise bu etkileyici karakteri ekrana taşıyan Bennu Yıldırımlar'ın biyografisi merak ediliyor. Peki Malhun Hatun’un hayatını ve karakterini ekrana yansıtan Bennu Yıldırımlar kimdir? Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun'u oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osmanlı tarihinin öne çıkan güçlü kadın figürlerinden biri olan Malhun Hatun, zekası ve kararlılığıyla tarih sahnesinde iz bırakmıştır. Kuruluş Orhan'da ise bu etkileyici karakteri canlandıran Bennu Yıldırımlar, izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte biyografisine ilişkin detaylar...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Bennu Yıldırımlar kimdir?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesini bitiren Yıldırımlar, sonrasında 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu ile birçok ödüle hak kazanan sanatçı, Türk televizyonlarında yayımlanan Süper Baba dizisindeki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınmaktadır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

BENNU YILDIRIMLAR'IN ÖDÜLLERİ

  1. 1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
  2. 1996 – Bedia Muvahhit Ödülü, Bir Atın Öyküsü
  3. 1998 – İsmet Küntay Ödülü, Huzur
  4. 2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç
  5. 2006 – Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma
  6. 2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri, En iyi Kadın Oyuncu
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atvdeBeklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atvde
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de

(atv)(atv)

MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği ikinci eşidir.

Flavius tarihte var mı, gerçekte kimdir? Kuruluş Orhan oyuncusu Şükrü Özyıldız kaç yaşında, aslen nereli?Flavius tarihte var mı, gerçekte kimdir? Kuruluş Orhan oyuncusu Şükrü Özyıldız kaç yaşında, aslen nereli?
Flavius tarihte var mı, gerçekte kimdir? Kuruluş Orhan oyuncusu Şükrü Özyıldız kaç yaşında, aslen nereli?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var | 9 bina tedbiren boşaltıldı
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Koza Altın
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
İdefix
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Kuruluş Orhan
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Türk Telekom
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de