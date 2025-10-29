Kuruluş Orhan Malhun Hatun kimdir, kimin eşi? Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun'u oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osmanlı tarihinin öne çıkan güçlü kadın figürlerinden biri olan Malhun Hatun, zekası ve kararlılığıyla tarih sahnesinde iz bırakmıştır. Kuruluş Orhan'da ise bu etkileyici karakteri canlandıran Bennu Yıldırımlar, izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte biyografisine ilişkin detaylar...
Bennu Yıldırımlar kimdir?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1986 yılında Erenköy Kız Lisesini bitiren Yıldırımlar, sonrasında 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğu ile birçok ödüle hak kazanan sanatçı, Türk televizyonlarında yayımlanan Süper Baba dizisindeki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınmaktadır.
BENNU YILDIRIMLAR'IN ÖDÜLLERİ
- 1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
- 1996 – Bedia Muvahhit Ödülü, Bir Atın Öyküsü
- 1998 – İsmet Küntay Ödülü, Huzur
- 2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç
- 2006 – Lions Tiyatro Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma
- 2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri, En iyi Kadın Oyuncu