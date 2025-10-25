Umre videosu sosyal medyada gündem oldu: Gören Tolgahan Sayışman sandı! Ünlü oyuncudan açıklama

Kaynak: Sosyal medya Sayışman duygu dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, takipçileri Sayışman'a "Hayırlı umreler" dileklerinde bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, daha sonra "Tolgahan Sayışman Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı" başlığıyla sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Sayışman, konuyla ilgili açıklama yaptı.