Umre videosu sosyal medyada gündem oldu: Gören Tolgahan Sayışman sandı! Ünlü oyuncudan açıklama

Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Tolgahan Sayışman, geçen hafta sosyal medya hesabında Umre ziyaretinden art arda paylaşımlarda bulunmuş ve binlerce beğeni almıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra “Tolgahan Sayışman Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı” başlığıyla sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Sayışman, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Tolgahan Sayışman’ın o açıklaması...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan ardından ise Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Abazi ile 2017 yılında dünyaevine girdi.

Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2021 yılında ise Alina adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sayışman, geçen hafta Umre ziyaretinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Sayışman duygu dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, takipçileri Sayışman'a "Hayırlı umreler" dileklerinde bulundu.

Ünlü oyuncu, daha sonra "Tolgahan Sayışman Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldı" başlığıyla sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme geldi. Videodaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Sayışman, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sayışman, şu ifadeleri kullandı: "Videodaki beyefendi ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar, bana o videoyu göndermeyin artık; o ben değilim. Sevgiler"

İşte o paylaşım...

