Umre videosu sosyal medyada gündem oldu: Gören Tolgahan Sayışman sandı! Ünlü oyuncudan açıklama

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Miss Globe Kainat Güzeli yarışmasını kazanan ardından ise Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Abazi ile 2017 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2021 yılında ise Alina adını verdikleri kızlarına kavuştu.
Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sayışman, geçen hafta Umre ziyaretinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.