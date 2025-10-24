Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!

Kuruluş Orhan , yüksek prodüksiyon kalitesi, dönem atmosferini başarıyla yansıtan setleri ve usta oyuncuların performanslarıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini şimdiden aldı.

Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu , dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına da açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: atv

Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" dedi. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu: "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti.