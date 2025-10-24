Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!

ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş"un devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni sezona güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle damga vurmaya hazırlanıyor. 29 Ekim'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin ikinci tanıtımı büyük beğeni toplarken, tarih tutkunlarının heyecanı da giderek artıyor.
Dizinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İlk bölüm öncesi duygularını paylaşan Yazıcıoğlu, projeye duyduğu inancı şu sözlerle dile getirdi:
"Hazırlık süreci çok güzel, ancak biraz zor geçti. Ama çok keyifli gidiyor. Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin takdiri yine tabi"