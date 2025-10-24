PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!

ATV’nin merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, 29 Ekim’de ekrana gelecek ilk bölüm öncesi heyecanını paylaştı. Zorlu ancak keyifli bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren ünlü oyuncu “Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum” dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!

ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş"un devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni sezona güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle damga vurmaya hazırlanıyor. 29 Ekim'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin ikinci tanıtımı büyük beğeni toplarken, tarih tutkunlarının heyecanı da giderek artıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Dizinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

İlk bölüm öncesi duygularını paylaşan Yazıcıoğlu, projeye duyduğu inancı şu sözlerle dile getirdi:

"Hazırlık süreci çok güzel, ancak biraz zor geçti. Ama çok keyifli gidiyor. Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin takdiri yine tabi"

Kaynak: atvKaynak: atv

Kuruluş Orhan, yüksek prodüksiyon kalitesi, dönem atmosferini başarıyla yansıtan setleri ve usta oyuncuların performanslarıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yerini şimdiden aldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

"HER AÇIDAN YEPYENİ BİR SEZON GELİYOR"

Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına da açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" dedi. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu: "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle ATV ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Vakıf Katılım
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
D&R
Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi
İdefix
Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı