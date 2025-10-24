Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Aksiyon dolu bir sezon olacak

Başarılı oyuncu Ömer Faruk Aran "Çok değerli oyuncular aramıza katıldı" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Ömer Faruk Aran "Zaman atlamasıyla biraz daha oturaklı ilmi yönü daha da gelişmiş bir Alaeddin Bey olacak" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Seyircilerimiz bizi heyecanla beklesin" sözleriyle noktaladı.

"YENİ DÖNEMDE ÇOK FARKLI BİR ATMOSFERİN İÇİNDEYİZ"

Dizide Boran Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yiğit Uçan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni sezon çalışmalarında geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni dönemde çok farklı bir atmosferin içinde olduklarını vurguladı.

"MUHTEŞEM BİR HİKAYEMİZ VAR"

Başarılı oyuncu Yiğit Uçan "Muhteşem bir hikayemiz var" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Yiğit Uçan "Osman Bey'in en yakınlarından biri ve ailenin canı adeta ona emanet" sözleriyle karakterin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Aksiyonu ve siyasi tartışmalarının bol olduğu bir sezon bizi bekliyor." sözleriyle noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, Çarşamba saat 20.00'de atv'de!