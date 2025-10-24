Kuruluş Orhan oyuncularından açıklamalar: Aksiyon dolu bir sezon olacak

Dizide Cerkutay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağrı Şensoy hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni döneme hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu alışkın olduğu ortamda yeni sezona dair duyduğu heyecanını vurguladı.
"NELER OLACAĞINI BİZ DE HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy "Burada geçirdiğim zamandan dolayı dönem atmosferini artık kanıksamış bir oyuncuyum" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Çağrı Şensoy: "Zaman atlamasıyla biraz daha olgunlaşmış ve olaylara daha farklı cephelerden bakabilen bir Cerkutay olacak" sözleriyle karakterinin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Bu sezonda neler olacağını biz de heyecanla bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.
"SEYİRCİMİZ HEYECANLA BEKLESİN."
Dizide Gonca Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Belgin Şimşek hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Dizideki zaman atlaması sonucunda karakterindeki dönüşümden de bahseden oyuncu, yeni döneme dair duyduğu heyecanı vurguladı.
"AKSİYON DOLU BİR SEZON OLACAK"
Başarılı oyuncu Belgin Şimşek "Yıllar Gonca Hatun'u olgunlaştırmış" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Belgin Şimşek: "Zaman atlaması sonucunda biraz daha olgunlaşmış ama yer yer de hırslı bir Gonca Hatun göreceğiz" sözleriyle karakterinin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Aksiyon dolu bir sezon olacak, bizi izlesinler" sözleriyle noktaladı.