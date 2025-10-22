İbrahim Tatlıses’e mesaj mı var? Dilan Çıtak’tan gündeme bomba gibi düşen kare

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem oldu. Tatlıses, özellikle 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sıkıntılarla magazin manşetlerinde yer aldı.
Uzun süredir babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya gelen Çıtak, birlikte çekilmiş bir karelerini Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşıma "Abim var benim" notunu düşen Çıtak'ın bu sözü, takipçileri tarafından "İbrahim Tatlıses'e gönderme" olarak yorumlandı.