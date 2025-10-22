İbrahim Tatlıses’e mesaj mı var? Dilan Çıtak’tan gündeme bomba gibi düşen kare

Sosyal medya kullanıcıları, "İmparator'u kızdıracak", "Açık mesaj gibi", "İmparator'a gönderme mi?" ve "Bu paylaşım çok konuşulur" yorumlarında bulundu.

İbrahim Tatlıses ile arası bozuk olan Dilan Çıtak , kendisini büyüten manevi babası Cem Çıtak'a yönelik duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Çıtak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda... Çok değerli çok. Mesela benim babam, karnımın ağrımasına kıyamazdı, sabaha kadar başımda bekler karnımı ovalardı. Yine babişkomu özlediğim bir andayım... Senin, denizin dibindeki inci tanen olmayı özledim"