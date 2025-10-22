PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses’e mesaj mı var? Dilan Çıtak’tan gündeme bomba gibi düşen kare

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem oldu. Ünlü türkücü son olarak küs olduğu kızı Dilan Çıtak’ın paylaşımıyla gündeme geldi. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’le arası bozuk olan ağabeyi Ahmet Tatlıses’le fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Çıtak’ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken akıllara “İmparator’a gönderme mi?” sorusunu getirdi.

Giriş Tarihi:
İbrahim Tatlıses’e mesaj mı var? Dilan Çıtak’tan gündeme bomba gibi düşen kare

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla da sık sık gündem oldu. Tatlıses, özellikle 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sıkıntılarla magazin manşetlerinde yer aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Uzun süredir babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya gelen Çıtak, birlikte çekilmiş bir karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paylaşıma "Abim var benim" notunu düşen Çıtak'ın bu sözü, takipçileri tarafından "İbrahim Tatlıses'e gönderme" olarak yorumlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, "İmparator'u kızdıracak", "Açık mesaj gibi", "İmparator'a gönderme mi?" ve "Bu paylaşım çok konuşulur" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses ile arası bozuk olan Dilan Çıtak, kendisini büyüten manevi babası Cem Çıtak'a yönelik duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çıtak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sizin saç telinize kıyamayan insanlar olsun hayatınızda... Çok değerli çok. Mesela benim babam, karnımın ağrımasına kıyamazdı, sabaha kadar başımda bekler karnımı ovalardı. Yine babişkomu özlediğim bir andayım... Senin, denizin dibindeki inci tanen olmayı özledim"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü