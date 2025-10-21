İki kardeş aynı kader! Tanyeli’nin kız kardeşi kanserden hayatını kaybetti

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 17 Mart 2025'te yaşamını yitiren ünlü oryantal dansçı Tanyeli'nin ardından, acı haber bu kez ailesinin diğer bir ferdinden geldi. Tanyeli'nin Avustralya'da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin, akciğer kanserine yenik düşerek hayata veda etti.
Acı kaybı, Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Sünneli, paylaşımına, "Rahmetli eşimin Avustralya'da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin akciğer kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yummuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Sedacım hakkım helal olsun sana" ifadelerini kullandı.