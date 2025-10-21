PODCAST CANLI YAYIN

İki kardeş aynı kader! Tanyeli’nin kız kardeşi kanserden hayatını kaybetti

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin vefatının ardından, Avustralya’da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin de akciğer kanserine yenik düştü. İki kardeşin üst üste kaybı, aileyi ve sevenlerini derinden üzdü.

Giriş Tarihi:
İki kardeş aynı kader! Tanyeli’nin kız kardeşi kanserden hayatını kaybetti

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 17 Mart 2025'te yaşamını yitiren ünlü oryantal dansçı Tanyeli'nin ardından, acı haber bu kez ailesinin diğer bir ferdinden geldi. Tanyeli'nin Avustralya'da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin, akciğer kanserine yenik düşerek hayata veda etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Acı kaybı, Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sünneli, paylaşımına, "Rahmetli eşimin Avustralya'da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin akciğer kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yummuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Sedacım hakkım helal olsun sana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan ise teyzesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlik"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" demişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
İdefix
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Türk Telekom
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Sessiz katil havada! 63 bin can gitti, milyonlar riskte... İşte Türkiye'nin en kirli illeri ve İstanbul’un ilçe ilçe alarm haritası
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Louvre soygununda yeni gelişme: Vurgunu Pempe Panter çetesi mi yaptı? Çalınan mücevherler bulunabilecek mi?
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü