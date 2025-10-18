PODCAST CANLI YAYIN

Yıllar sonra gelen çocuk itirafı, 6 gün süren evlilik! Süperstar Ajda Pekkan’ın ilk eşi bakın kim...

Harbiye konserindeki "Evde kaldım" sözleriyle çok konuşulan Ajda Pekkan, katıldığı bir etkinlikte "Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti" ifadelerini kullandı ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Başından iki evlilik geçen Süperstar'ın aşk hayatı da merak edilmeye başlandı. Pekkan'ın özellikle 6 gün evli kaldığı ilk eşi merak konusu oldu. İşte Süperstar'ın merek edilen eski eşi ve ilk evliliği hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi:
Yıllar sonra gelen çocuk itirafı, 6 gün süren evlilik! Süperstar Ajda Pekkan’ın ilk eşi bakın kim...

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yaptığı "Evde kaldım" esprisiyle gündeme oturdu.

Katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Süperstar, "Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti" sözleriyle hem duygulandırdı hem de dikkatleri bir kez daha aşk hayatına çevirdi.

Yıllar içinde özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ajda Pekkan'ın, sadece 6 gün süren ilk evliliği ise yeniden merak konusu oldu.

17 Kasım 1973'te İstanbul'da sürpriz bir evlilik yapan Pekkan, 6 günlük evliliği için yıllar sonra "Evlilik nedir merak ediyordum. Yanlışı hemen anladım, kısa kestim" dedi. O dönem Ajda Pekkan 28, eşi ise 19 yaşındaydı.

İşte Ajda Pekkan başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Şener Şen

Şener Şen ve eski eşi Şermin Hürmeriç

SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıla Hürmeriç, başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği "Muhsin Bey" adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı. 1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırdı.

Şener Şen ve eski eşi Şermin Hürmeriç

Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç, Şener Şen ile 8 yıl evli kaldı.

EMEL SAYIN

EMEL SAYIN VE ESKİ EŞİ İSMET KASAPOĞLU

Emel Sayın ile İsmet Kasapoğlu, 1966 yılında evlendi ve 1975'te boşandı.

EMEL SAYIN VE ESKİ EŞİ İSMET KASAPOĞLU

Birbirlerinden kopamayan çift, 1976 yılında tekrar nikah masasına oturdu ancak bu evlilik de 1979 yılında sona erdi.

EMEL SAYIN VE ESKİ EŞİ SELÇUK ASLAN

Emel Sayın daha sonra ise Selçuk Aslan'la dünyaevine girdi. 1979'da evlenen çift, 1981'de boşandı. Sayın, 1986-1999 yılları arasında da David Younnes ile evli kaldı.

Perran Kutman

Perran Kutman ve eski eşi Hüseyin Kutman

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan ve eski eşi Coşkun Sapmaz

COŞKUN SAPMAZ KİMDİR?

Coşkun Sapmaz, bir dönem Adana'nın en köklü zenginlerinden olan Akbank'ın kurucularından, BOSSA'nın ortağı, bugün hayatta olmayan Ahmet- Gülseren Sapmaz'ın oğludur. Coşkun Sapmaz, 2018 yılında vefat etti.

Suna Selen

Suna Selen ve eski eşi Münir Özkul

Nur Sürer

Nur Sürer ve eski eşi Bülent Kayabaş

Türkan Şoray

Türkan Şoray ve eski eşi Cihan Ünal

Kayhan Yıldızoğlu

Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu

Filiz Akın

Filiz Akın ve eski eşi Türker İnanoğlu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi
İsrali’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Kulübün borcu belli oldu
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçin yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Türkiye onu konuşuyor! 3 yıl sonra duş alıp, tıraş olan Barış Özbay: Hiçbir şey yapmak istemiyorum
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?