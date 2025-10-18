Yıllar sonra gelen çocuk itirafı, 6 gün süren evlilik! Süperstar Ajda Pekkan’ın ilk eşi bakın kim...

17 Kasım 1973'te İstanbul'da sürpriz bir evlilik yapan Pekkan, 6 günlük evliliği için yıllar sonra "Evlilik nedir merak ediyordum. Yanlışı hemen anladım, kısa kestim" dedi. O dönem Ajda Pekkan 28, eşi ise 19 yaşındaydı.

İşte Ajda Pekkan başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıla Hürmeriç, başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği "Muhsin Bey" adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı. 1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırdı.