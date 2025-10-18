Yıllar sonra gelen çocuk itirafı, 6 gün süren evlilik! Süperstar Ajda Pekkan’ın ilk eşi bakın kim...

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yaptığı "Evde kaldım" esprisiyle gündeme oturdu.
Katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Süperstar, "Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti" sözleriyle hem duygulandırdı hem de dikkatleri bir kez daha aşk hayatına çevirdi.
Yıllar içinde özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ajda Pekkan'ın, sadece 6 gün süren ilk evliliği ise yeniden merak konusu oldu.