Hande Erçel’le ilişkisi biten Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün hamlesi dikkat çekti! O soruya bakın ne yanıt verdi

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, sürpriz bir kararla yollarını ayırmış ve evlenecekleri yönündeki beklentiler hayal kırıklığına dönüşmüştü. Çiftin ayrılığı, hayranlarını üzerken ayrılıkla ilgili çıkan üçüncü kişi iddialarını Sabancı net bir dille yalanlamıştı.
Ayrılığın ardından birçok iddiayla gündeme gelen ikiliden Hakan Sabancı, sosyal medya hamlesiyle dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı, Paris Moda Haftası'na katılan Tuba Büyüküstün'ün bir fotoğrafını beğendi. Ancak bu beğeni kısa sürede fark edilince Sabancı, sosyal medya hamlesini geri çekti.