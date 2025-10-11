PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel’le ilişkisi biten Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün hamlesi dikkat çekti! O soruya bakın ne yanıt verdi

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in beklenmedik ayrılığı magazin gündemini sallamıştı. Ayrılık sonrası Sabancı’nın sosyal medyada yaptığı gizemli beğeni ise dikkat çekmiş ve gözler Tuba Büyüküstün’e çevrilmişti. Objektiflere takılan Sabancı’ya söz konusu beğeniyle ilgili sorular yöneltti.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, sürpriz bir kararla yollarını ayırmış ve evlenecekleri yönündeki beklentiler hayal kırıklığına dönüşmüştü. Çiftin ayrılığı, hayranlarını üzerken ayrılıkla ilgili çıkan üçüncü kişi iddialarını Sabancı net bir dille yalanlamıştı.

Ayrılığın ardından birçok iddiayla gündeme gelen ikiliden Hakan Sabancı, sosyal medya hamlesiyle dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı, Paris Moda Haftası'na katılan Tuba Büyüküstün'ün bir fotoğrafını beğendi. Ancak bu beğeni kısa sürede fark edilince Sabancı, sosyal medya hamlesini geri çekti.

Gece gezmelerinde objektiflere yakalanan Hakan Sabancı'ya, söz konusu beğeniyle ilgili sorular yöneltti.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Bu sorular karşısında sinirlenen ünlü iş insanı, yanıt vermekten kaçınarak, "Beyler teşekkür ederim, iyi akşamlar" diyerek ortamdan uzaklaştı.

