Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye ziyaret: Kendi bağlamasını hediye etti!

Sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette hem Alevi deyişi seslendirdi hem de manevi değeri yüksek olan bağlamasını Bahçeli’ye hediye etti. Bingöl, ziyarete ait görüntüleri sosyal medya hesabında da yayınladı.

Sanatçı Yavuz Bingöl, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bingöl, kendisi için büyük anlam taşıyan bağlamasını Bahçeli'ye hediye etti.

Yavuz Bingöl, o anlara ait görüntüleri de sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacı Bektaş'ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi'ni inşa ettirdi ve hibe etti.

Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilerine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın genel başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti... Çok duygulandı.

Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak..."

