Onur Tuna’dan Aynadaki Yabancı için özel açıklamalar: Emirhan’la çok tanıdık taraflarımız yok!

Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan Aynadaki Yabancı, sadece sürükleyici hikayesiyle değil, karakterlerinin içsel dünyalarıyla da izleyiciye güçlü bir ayna tutuyor. Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki "yabancı"yla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Onur Tuna ise manipülasyonun ve travmaların gölgesindeki Emirhan'ı canlandırıyor.

Kaynak: atv Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı? Aslında Emirhan'la çok tanıdık taraflarımız yok. Ama oynadığım karakterlerde genelde durum içerisinde eğer O olsam nasıl davranırdım, yazılı metine bağlı kalarak nasıl reaksiyon gösterirdim noktasında kendimden tepkiler çıkartıyorum. Ama bunu, karakterin bana ne kadar yakın ya da uzak olduğu ile değerlendirmiyorum hiç. Yabancı tarafları daha çok hatta, çünkü Emirhan biraz manipülatif ve sevdiklerini kendi travmalarından ötürü göz ardı edebilen bir insan. Mesela dünya anlayışımız zaten burada ayrılıyor. Ama nihayetinde haklı taraflarını da bularak kendimi Emirhan'a çevirmek adına uğraşıyorum. Dolayısı ile zaman içerisinde de belki tanıdık halleri de çıkacaktır ama tabii ki refleksler, reaksiyonlar ya da tepkiler Onur'un çıkardığı şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor? Ana akımda bu derece kötüye evrilen bir adamı oynamamıştım. Dijital platformlarda buna benzer karakterlere hayat verdim ama tabii ki de her insanın birbirinden farklılığı gibi, birbirine benziyor dediğim karakterlerin de derinliğine indiğinizde çok fazla ayrıştığını görüyorsunuz. Ana akımda ilk defa bu tarz bir karakter canlandırıcam. Ama dediğim gibi ayrıştırma noktasında; iyi karakter ile kötü karakter zaten çok çabuk birbirinden ayrışıyor. O yüzden pürü pak temiz bir karakter yok elimizde.