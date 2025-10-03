PODCAST CANLI YAYIN

Simay Barlas yeni rolünü ve projeyi anlattı: Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak!

Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden Aynadaki Yabancı, güçlü hikayesi ve derin karakter analiziyle dikkat çekiyor. Cumartesi akşamları atv’de izleyiciyle buluşacak dizide, başrol oyuncusu Simay Barlas projeye ve canlandırdığı karaktere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Simay Barlas yeni rolünü ve projeyi anlattı: Aynadaki Yabancı hepimize ayna tutacak!

Aynadaki Yabancı'da, hem erkeklerin hem kadınların kendilerinden izler bulacağı, herkesin kendi içindeki yabancıyla tanışacağı bir hikaye anlatılıyor. Simay Barlas, uğruna her şeyi göze alan bir annenin cesaretini ekrana taşıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Karakterinizin size en tanıdık gelen yanı neydi, hangi yönü ise size tamamen yabancı kaldı?

Bana en tanıdık gelen yanı, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek kadar cesaretli oluşuydu. Ama kimliğimi değiştirecek kadar cesaretli olabilir miydim bilmiyorum Yabancı kalan tarafı ise annelik hissi oldu. Çünkü bence anne olmadan o duyguyu tam anlamıyla kavramak mümkün değil. Bu da rolü benim için daha özel hale getirdi.

Bu rol oyunculuk kariyerinizde size nasıl bir meydan okuma getirdi? Daha önce canlandırdığınız karakterlerden hangi açılardan ayrışıyor?

Daha önce hiç bir anneyi oynamamıştım. Annelik bence çok özel ve kutsal bir duygu. Bu rol, o duygunun derinliğini keşfetmemi sağladı. Daha önceki karakterlerimden ayrıştığı nokta da tam olarak buydu.

Kaynak: atvKaynak: atv

İzleyicilerin bu dizide en çok hangi duyguya ya da sahnelere kendilerini yakın hissedeceğini düşünüyorsunuz? Onların hayatına nasıl bir ayna tutacak?

Bence herkes kendinden bir şey bulacak. Çünkü hepimizin hayatında uğruna her şeyi göze alabileceğimiz insanlar var. Bu hikâye tam da o noktada izleyiciye ayna tutacak ve "Ben olsam ne yapardım?" sorusunu sorduracak.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'da atv'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI | Ekim 2025 kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ev, iş yeri kira zammı hesaplama
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!
Semicenk takdir topladı: “Kerkük Zindanı” Filistin için Harbiye’de yankılandı
CHP'de kavga büyüyor! Gürsel Tekin'den olay sözler: Biz sustukça siz çaldınız
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"
CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların