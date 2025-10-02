Devrilen ağacın altında kalmıştı! 46 gündür komada olan oyuncu İbrahim Yıldız’la ilgili yeni açıklama

15 Ağustos Cuma günü İstanbul Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar, oyuncu İbrahim Yıldız'ın talihsiz bir şekilde devrilen ağacın altında kalmasına yol açtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.