Devrilen ağacın altında kalmıştı! 46 gündür komada olan oyuncu İbrahim Yıldız’la ilgili yeni açıklama

15 Ağustos Cuma günü İstanbul Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar, oyuncu İbrahim Yıldız'ın talihsiz bir şekilde devrilen ağacın altında kalmasına yol açtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Ağacın altından ekiplerin yardımıyla çıkarılan Yıldız'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan oyuncu, daha sonra Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
46 gündür yaşam mücadelesi veren İbrahim Yıldız'ın komada olduğu ve yoğun bakımda uyutularak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA
Ablası, oyuncu dostlarının İbrahim Yıldız'ın yanında olduğunu açıklarken yoğun bakımda tedavisi sürdüğü için sevenlerinden dua istedi.