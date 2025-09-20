Aşklarını resmileştirdiler! Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç sessiz sedasız evlendi!

'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler', 'Akıncı' gibi yapımlarda rol alan Cansu Fırıncı, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, uzun süredir birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile evlendi. Çift, sade bir nikâh töreniyle Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.
İki yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Fırıncı ve Görgüç, nikâh törenlerinin ardından yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla Kınalıada'da düğün yapmaya hazırlanıyor. Sade ve samimi bir tören tercih eden çiftin mutluluğu, sosyal medyada da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.