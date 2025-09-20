PODCAST CANLI YAYIN

Aşklarını resmileştirdiler! Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç sessiz sedasız evlendi!

Oyuncu Cansu Fırıncı, iki yıldır birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde sade bir nikah töreniyle evlendi. 'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler', 'Akıncı' gibi yapımlarda rol alan oyuncunun nikahtan kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aşklarını resmileştirdiler! Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç sessiz sedasız evlendi!

'Kırgın Çiçekler', 'Düş Kırgınları', 'Hizmetçiler', 'Akıncı' gibi yapımlarda rol alan Cansu Fırıncı, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tiyatro ve dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, uzun süredir birlikte olduğu makyaj sanatçısı Sevgi Görgüç ile evlendi. Çift, sade bir nikâh töreniyle Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İki yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Fırıncı ve Görgüç, nikâh törenlerinin ardından yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla Kınalıada'da düğün yapmaya hazırlanıyor. Sade ve samimi bir tören tercih eden çiftin mutluluğu, sosyal medyada da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanat dünyasından da tebrik mesajları alan Cansu Fırıncı ve Sevgi Görgüç, yeni hayatlarına ilk adımı attıkları bu özel günü sevdikleriyle paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Borsa İstanbul
Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı
Gazze’deki soykırımı dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sınırda yaka paça tutuklandı
BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Trump’ın kızı Tiffany Türk milyarder ile aynı yatta! Tatil fotoğrafları ortalığı karıştırdı: Kim bu Ercüment Bayegan?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 20 Eylül il il hava durumu: MGM’den 4 ile sarı kod uyarısı
Can Holding soruşturması genişliyor! 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılardan yaşlı kadına şoke eden sözler!
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı