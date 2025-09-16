PODCAST CANLI YAYIN

Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaşıp dua istedi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseri tedavisi sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi. Son halini paylaşan Onat’a sevenleri, “geçmiş olsun” ve “acil şifalar” mesajlarıyla yanıt verdi. İşte o paylaşım...

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. "Sihirli Annem" dizisindeki Perihan teyze rolüyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki sanatçı, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde "Tedavi günleri" notuyla bir paylaşım yapan Gül Onat, son olarak Instagram hesabından "Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" mesajını yayımlayarak sevenlerinden dua istedi.

Bu paylaşım, takipçilerinden büyük destek gördü; "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" dilekleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İşte o paylaşım...

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Geçmişte katıldığı bir televizyon programında pankreas kanseri teşhisi konulduğunu ve ameliyat sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Onat, "Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor bunu alırım dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. 'Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

