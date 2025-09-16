Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaşıp dua istedi

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. "Sihirli Annem" dizisindeki Perihan teyze rolüyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki sanatçı, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde "Tedavi günleri" notuyla bir paylaşım yapan Gül Onat, son olarak Instagram hesabından "Bir tedavi günü daha. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" mesajını yayımlayarak sevenlerinden dua istedi.
Bu paylaşım, takipçilerinden büyük destek gördü; "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" dilekleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.