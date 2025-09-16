Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaşıp dua istedi

Kaynak: Sosyal medya

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Geçmişte katıldığı bir televizyon programında pankreas kanseri teşhisi konulduğunu ve ameliyat sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Onat, "Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor bunu alırım dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. 'Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.