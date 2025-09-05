PODCAST CANLI YAYIN

Neslihan Atagül’den aile paylaşımı: Mutlulukları gözlerden kaçmıyor!

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le aile mutluluğunu Instagram’dan paylaştı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin aile paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile mutlu aile hayatlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. 2016 yılında dünyaevine giren çift, Fatih Harbiye dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Mart ayında ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ebeveyn olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Güzel oyuncu, annelik serüvenine dair samimi paylaşımlar yaparken, minik oğullarının yüzünü gizleyerek özel hayatlarını korumaya özen gösteriyor.

Son olarak "Kendi halinde" notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Atagül, ailesiyle geçirdiği anlara dair görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Şu sıralar anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik oğlu Aziz ile mutlu aile tablosunu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

