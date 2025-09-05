Neslihan Atagül’den aile paylaşımı: Mutlulukları gözlerden kaçmıyor!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile mutlu aile hayatlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. 2016 yılında dünyaevine giren çift, Fatih Harbiye dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.