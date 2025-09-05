Neslihan Atagül’den aile paylaşımı: Mutlulukları gözlerden kaçmıyor!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik oğulları Aziz ile mutlu aile hayatlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. 2016 yılında dünyaevine giren çift, Fatih Harbiye dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Mart ayında ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ebeveyn olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Güzel oyuncu, annelik serüvenine dair samimi paylaşımlar yaparken, minik oğullarının yüzünü gizleyerek özel hayatlarını korumaya özen gösteriyor.
Son olarak "Kendi halinde" notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Atagül, ailesiyle geçirdiği anlara dair görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.