PODCAST CANLI YAYIN

Tuba Büyüküstün’den yaz mevsimine hüzünlü veda!

Tuba Büyüküstün, Ayvalık’tan paylaştığı fotoğraflarla yaz mevsimine veda etti. Eylül’ün gelişiyle başlayan serin havalar eşliğinde yaşadığı buruk duyguları takipçileriyle paylaşan oyuncu, “Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi” sözleriyle duygusal bir kapanış yaptı.

Giriş Tarihi:
Tuba Büyüküstün’den yaz mevsimine hüzünlü veda!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş serinlemeye başlarken, oyuncu Tuba Büyüküstün de yaz mevsimine sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla veda etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Büyüküstün, yazın bitişiyle birlikte içindeki buruk duyguları takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paylaşımında şairane ifadeler kullanan Tuba Büyüküstün, "Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler. Ayrılıklar bir oyun gibi... Gözlerimde yaş kalbimde sızı. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik" sözleriyle duygusal bir kapanış yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Takipçileri, Büyüküstün'ün samimi ve içten paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, oyuncunun yaz mevsimine veda ederken yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Vakıf Katılım
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!