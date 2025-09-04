Tuba Büyüküstün’den yaz mevsimine hüzünlü veda!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş serinlemeye başlarken, oyuncu Tuba Büyüküstün de yaz mevsimine sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla veda etti.
Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Büyüküstün, yazın bitişiyle birlikte içindeki buruk duyguları takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında şairane ifadeler kullanan Tuba Büyüküstün, "Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler. Ayrılıklar bir oyun gibi... Gözlerimde yaş kalbimde sızı. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik" sözleriyle duygusal bir kapanış yaptı.