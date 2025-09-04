Tuba Büyüküstün’den yaz mevsimine hüzünlü veda!

Kaynak: Sosyal medya

Paylaşımında şairane ifadeler kullanan Tuba Büyüküstün, "Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler. Ayrılıklar bir oyun gibi... Gözlerimde yaş kalbimde sızı. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik" sözleriyle duygusal bir kapanış yaptı.