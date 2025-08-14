PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses Hatay'daki orman yangını nedeniyle konseri ertelendi!

İbrahim Tatlıses, Hatay’daki orman yangınları sebebiyle 16 Ağustos’taki konserini erteledi. Sanatçı, bölge halkının güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

Hatay'da geçtiğimiz akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Cumartesi günü Hatay'da konser vermeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten bir paylaşım geldi. 16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da konser vermeyi planlayan Tatlıses, bölgedeki orman yangınları nedeniyle konserini ertelemek zorunda kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses şu ifadeleri kullandı: "16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimizi, bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Önceliğimiz, bölge halkının güveliği. Tüm sevenlerime anlayışları için teşekkür ediyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum. En kısa zamanda Hatay'da yeniden buluşmak dileğiyle"

