Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan takdir toplayan hareket!

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu, yetersiz beslenen Ugandalı çocuklar için sağlık ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Ugandalı çocuklara yardım eli uzatan Çalhanoğlu ailesinin bu davranışı takdir topladı.

Ugandalı yetimlerin temel ihtiyaçlarına destek olan Çalhanoğlu ailesi, iyilikte örnek oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; ulaşabildikleri her yere, herkese yardım etmek için çabalayan çift, bu kez Ugandalı yetimlerin imdadına koştu. İkili, yeterli beslenemedikleri için çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu Uganda'daki yetimler için gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarına yönelik yardımda bulundu.

Çalhanoğlu çifti ayrıca yüzlerce çocuğa sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Liya, Ayaz ve Asil Can isminde üç çocukları bulunan çiftin, özellikle minikler konusunda çok hassas oldukları ve bu tür yardımları sık sık gerçekleştirdikleri öğrenildi. Ugandalı minikler, Çalhanoğlu çiftine teşekkür mesajı gönderdi.

