İngiliz medyasında yer alan habere göre, 31 yaşındaki Payne, dağılan grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gitti.

One Direction eski üyesi Liam Payne hayatını kaybetti. (AA)

40 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi.

Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti.