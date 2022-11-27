Güzin Çorağan kimdir, ÖLDÜ MÜ? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı?

Bursa'da Tiyatro oyunlarında sahnelediği karakterlerle ilk olarak izleyici karşısına çıkan Güzin Çorağan kariyerine oynadığı dizi ve filmlerle devam etti. 10 yıldan uzun süredir 'Bizimkiler' dizisinde rol alan oyuncu, Hanımın Çiftliği, Karagümrük Yanıyor, Bütün Çocuklarım, Maskeli Beşler, Yazlıkçılar, Tatlı Betüş gibi yapımlarda rol almıştı. Son olarak izleyici karşısına çıktığı Hanımın Çiftliği dizisiyle çıkan oyuncu, geçirdiği rahatsızlar sebebiyle hayat arkadaşı Tayfun Çorağan ile birlikte ekranlardan uzak bir yaşantı sürüyordu. Gömeç'te yaşayan ünlü oyuncunun vefat haberi oyuncu dünyası ve sevenlerini derinden sarstı.