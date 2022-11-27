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    • Magazin
    • 27.11.2022 21:15
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    • 27.11.2022 21:17
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    Güzin Çorağan kimdir, ÖLDÜ MÜ? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı?

    Güzin Çorağan hakkında aramalar hız kazandı. 10 yıldan uzun süredir ‘Bizimkiler’ dizisinde rol alan oyuncu, Hanımın Çiftliği, Karagümrük Yanıyor, Bütün Çocuklarım, Maskeli Beşler, Yazlıkçılar, Tatlı Betüş gibi yapımlarda rol almıştı. Güzin Çorağan 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Güzin Çorağan kimdir, ÖLDÜ MÜ? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Güzin Çorağan kimdir, ÖLDÜ MÜ?

    'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı Ulviye karakteriyle hafızalarda yer eden Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Peki, Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    Bursa'da Tiyatro oyunlarında sahnelediği karakterlerle ilk olarak izleyici karşısına çıkan Güzin Çorağan kariyerine oynadığı dizi ve filmlerle devam etti. 10 yıldan uzun süredir 'Bizimkiler' dizisinde rol alan oyuncu, Hanımın Çiftliği, Karagümrük Yanıyor, Bütün Çocuklarım, Maskeli Beşler, Yazlıkçılar, Tatlı Betüş gibi yapımlarda rol almıştı. Son olarak izleyici karşısına çıktığı Hanımın Çiftliği dizisiyle çıkan oyuncu, geçirdiği rahatsızlar sebebiyle hayat arkadaşı Tayfun Çorağan ile birlikte ekranlardan uzak bir yaşantı sürüyordu. Gömeç'te yaşayan ünlü oyuncunun vefat haberi oyuncu dünyası ve sevenlerini derinden sarstı.

    GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

    Çorağan, 1943 yılında dünyaya geldi, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı.

    Tiyatro oyunculuğu yapan isim, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle elde etti. Oyuncu ÇASOD üyesidir.

    10 yılı aşkın süredir de Bizimkiler dizisinde; Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) olarka yer aldı.

    Bizimkiler dizisinde rol alan oyuncu Tayfun Çorağan'la evlendi. Oyuncu, 2000 yılında 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

        GÜZİN ÇORAĞAN HASTA MIYDI?

        Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

        GÜZİN ÇORAĞAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

        1974: Askerin Dönüşü
        1986: Asiye Nasıl Kurtulur
        1986: Milyarder
        1986: Yoksul
        1987: Afife Jale
        1987: Selamsız Bandosu
        1988: Düttürü Dünya
        1989: Karılar Koğuşu
        1989: Bizimkiler
        1989: Hiçbir Gece
        1990: Benim Sinemalarım
        1990: Madde 438
        1991: İlk Aşk
        1993: Tatlı Betüş
        1993: Yazlıkçılar
        1999: Duruşma
        2004: Bütün Çocuklarım
        2005: Maskeli Beşler
        2006: Karagümrük Yanıyor
        2009: Hanımın Çiftliği
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