Güzin Çorağan kimdir, ÖLDÜ MÜ? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı?

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı Ulviye karakteriyle hafızalarda yer eden Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Peki, Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!
Bursa'da Tiyatro oyunlarında sahnelediği karakterlerle ilk olarak izleyici karşısına çıkan Güzin Çorağan kariyerine oynadığı dizi ve filmlerle devam etti. 10 yıldan uzun süredir 'Bizimkiler' dizisinde rol alan oyuncu, Hanımın Çiftliği, Karagümrük Yanıyor, Bütün Çocuklarım, Maskeli Beşler, Yazlıkçılar, Tatlı Betüş gibi yapımlarda rol almıştı. Son olarak izleyici karşısına çıktığı Hanımın Çiftliği dizisiyle çıkan oyuncu, geçirdiği rahatsızlar sebebiyle hayat arkadaşı Tayfun Çorağan ile birlikte ekranlardan uzak bir yaşantı sürüyordu. Gömeç'te yaşayan ünlü oyuncunun vefat haberi oyuncu dünyası ve sevenlerini derinden sarstı.
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
Çorağan, 1943 yılında dünyaya geldi, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı.
Tiyatro oyunculuğu yapan isim, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle elde etti. Oyuncu ÇASOD üyesidir.
10 yılı aşkın süredir de Bizimkiler dizisinde; Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) olarka yer aldı.
Bizimkiler dizisinde rol alan oyuncu Tayfun Çorağan'la evlendi. Oyuncu, 2000 yılında 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.