Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı

DÜNYANIN EN İYİ MANKENİ OLDU

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da mankenlik yapmaya başladı. Bu meslek onun hayallerine yön verdi ve Best Model of Turkey'e katılmaya karar verdi. 1997'de katıldığı bu yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi.

Aldığı bu derecenin ardından Dünyanın En İyi Mankeni yarışması olan 10. Best Model of the World'de Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmada da birincilik elde ederek, Dünyanın en iyi mankeni unvanını elde etti.

OYUNCULUK HAYATI

Katıldığı yarışmalarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kenan İmirzalıoğlu, kısa süre içinde oyunculuk teklifleri almaya başladı. Kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve döneme damgasını vuracak Deli Yürek dizisinde oynamaya karar verdi. 1998'de başladığı deli Yürek dizisindeki Yusuf Miroğlu rolünü 4 sene boyunca oynadı.