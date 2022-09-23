Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümün yayınlanmadığını gören izleyiciler internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? soruları sıklıkla sorgulanıyor. İşte 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
23 Eylül 2022 Cuma akşamı yani bugün Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine "Aldatmak" dizisinin tekrarı yayınlanacak.
Konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, programın yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
İşte bugünkü ATV yayın akışı;
ATV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL CUMA
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
23:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:40 Mutfak Bahane
04:40 Bir Zamanlar Çukurova
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'de Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Bozulus Türkmenleri'nden gelmektedir. Aslen Ankaralı'dır. Annesi ise Kırıkkaleli'dir. Şimdilerde 48 yaşındadır.
Annesinin adı Yıldız, babasının adı Mustafa'dır. 3 çocuklu bir ailenin ferdidir. Aynı zamanda eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun da yeğenidir. Çocukluk dönemini Bala ilçesinde yer alan Üçem köyünde geçirdi. 12 yaşında ise teyzesinin yanına, Ankara'ya taşındı.
İlk ve orta öğreniminin ardından Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi'ni tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.