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    • Magazin
    • 23.09.2022 20:15
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    • 23.09.2022 20:18
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    Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı

    ATV'nin en popüler programlarından Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta ekranlara geliyordu. Bu hafta ise programın yayınlanmadığını görenler hemen araştırmalara koyuldu. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümün yayınlanmadığını gören izleyiciler internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? soruları sıklıkla sorgulanıyor. İşte 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı!

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    23 Eylül 2022 Cuma akşamı yani bugün Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine "Aldatmak" dizisinin tekrarı yayınlanacak.

    Konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, programın yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

    İşte bugünkü ATV yayın akışı;

    ATV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL CUMA

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Aldatmak

    23:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    02:40 Mutfak Bahane

    04:40 Bir Zamanlar Çukurova

    KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974'de Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Bozulus Türkmenleri'nden gelmektedir. Aslen Ankaralı'dır. Annesi ise Kırıkkaleli'dir. Şimdilerde 48 yaşındadır.

    Annesinin adı Yıldız, babasının adı Mustafa'dır. 3 çocuklu bir ailenin ferdidir. Aynı zamanda eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun da yeğenidir. Çocukluk dönemini Bala ilçesinde yer alan Üçem köyünde geçirdi. 12 yaşında ise teyzesinin yanına, Ankara'ya taşındı.

    İlk ve orta öğreniminin ardından Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi'ni tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

        DÜNYANIN EN İYİ MANKENİ OLDU

        Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da mankenlik yapmaya başladı. Bu meslek onun hayallerine yön verdi ve Best Model of Turkey'e katılmaya karar verdi. 1997'de katıldığı bu yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi.

        Aldığı bu derecenin ardından Dünyanın En İyi Mankeni yarışması olan 10. Best Model of the World'de Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmada da birincilik elde ederek, Dünyanın en iyi mankeni unvanını elde etti.

        OYUNCULUK HAYATI

        Katıldığı yarışmalarda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kenan İmirzalıoğlu, kısa süre içinde oyunculuk teklifleri almaya başladı. Kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve döneme damgasını vuracak Deli Yürek dizisinde oynamaya karar verdi. 1998'de başladığı deli Yürek dizisindeki Yusuf Miroğlu rolünü 4 sene boyunca oynadı.

        Yayınlandığı dönemde oldukça izlenen Deli yürek dizisi onun çıkışı oldu. Dizinin ardından ise bir film ile deli Yürek hikayesi sonlandırıldı. Dizi bitti ancak Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuk serüven adeta yeni başlıyordu.

        Bu kez de yepyeni dizi ve filmlerde rol almaya başladı. Alacakaranlık, Acı Hayat, Ezel ve Karadayı gibi dizilerde boy gösterdi. Ayrıca Kabadayı, Ejder Kapanı, Uzun Hikaye ve birçok sinema filminde de oyunculuk performansı sergiledi.
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        Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı
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