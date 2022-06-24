ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in soyadı Nightingale İngilizcedeki anlamı nedir?

A) Lamba

B) Ay tutulması

C) Gece gelen

D) Bülbül

Cevap: D