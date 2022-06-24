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    • Magazin
    • 24.06.2022 22:41
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    • 24.06.2022 22:44
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    Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in soyadı Nightingale İngilizcedeki anlamı nedir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in soyadı Nightingale İngilizcedeki anlamı nedir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin....

    takvim.com.tr
    Kırım Savaşı sırasında İstanbul’daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in soyadı İngilizcedeki anlamı nedir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in soyadı Nightingale İngilizcedeki anlamı nedir?

    A) Lamba

    B) Ay tutulması

    C) Gece gelen

    D) Bülbül

    Cevap: D

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    Haberler Magazin Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmaları ile bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in soyadı Nightingale İngilizcedeki anlamı nedir?
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