Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazdı.

EŞİNİN SAÇKIRAN PROBLEMİYLE İLGİLİ ŞAKAYA SİNİRLENDİ

Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.