Oscar töreninde sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith özür diledi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtti.

Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.