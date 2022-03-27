94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi | Sahnede tokat: Karımın adını ağzına alma

ÜLKENİN ADI SADECE EKRANA YANSITILAN GÖRÜNTÜDE YER ALDI

Mila Kunis konuşmasında son dönemde yaşanan bazı küresel olayların tüm dünyayı şoke ettiğini belirtti. "Dipsiz bir karanlıkla mücadele eden insanlar" diyerek Ukrayna'ya yaşananlara gönderme yaptı. Fakat bu konuşma sırasında ülkenin adı bir kez bile söylenmedi. Bir dakikalık sessizlik sırasında da #standwithukraine etiketiyle sosyal medyada başlatılan bir kampanya ile ilgili bilgiler salondaki dev ekrana yansıtıldı. Törenden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin online bağlantı ile salona ve dünyaya hitaben konuşma yapacağı ileri sürülmüştü. Fakat New York Times gazetesinin iddiasına göre yapımcılar bunun yerine bir dakikalık sessizliği ve o sırada duyurulan Ukrayna'ya yardım çağrısını tercih etti. İşte bu durum da törenin yapımcılarının eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu.