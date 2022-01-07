Oscar’ı kazanan ilk siyahi aktördü! Sidney Poitier 94 yaşında vefat etti

SIDNEY POITIER KİMDİR?

Sydney Poitier, 20 Şubat 1927 tarihinde Miami, ABD.'de doğmuştur. Dolayısı ile ABD. Vatandaşıdır. Aslında Cat Island, Bahama kökenlidir. Çocukluğu 4000 nüfuslu Cat Island adasında geçti. Sydney Poitier'ın babası Reginald James Poitier, gezici bir domates satıcısıydı. 10 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Bahama'da Nassau adasına taşındı. 15 yaşına geldiğinde kardeşi ile yaşamaya Miami gönderildi. 17 yaşlarında New York'ta taşınarak bulaşıkçılık gibi sıradan işlerde çalıştı. Askerlik görevinden sonra Broadway'de Lysistrata müzikalinde küçük bir rol aldı.