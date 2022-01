Oscar’ı kazanan ilk siyahi aktördü! Sidney Poitier 94 yaşında vefat etti

Sidney Poitier, en çok "Bülbülü Öldürmek", "Çakal" (The Jackal), "Kader Bağlayınca" (The Defiant Ones), "Sevgili Öğretmenim" (To Sir, with Love) ve "Gecenin Sıcağında" (In the Heat of the Night) filmlada unutulmaz yerini almıştır. 1998-2003 yılları arası Walt Disney Company'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.