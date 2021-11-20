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    • Magazin
    • 20.11.2021 18:56
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    • 20.11.2021 18:56
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    Survivor şampiyonu İsmail Balaban hem yarışmada hem aşkta kazandı! İlayda Şeker'in flaş evlilik açıklaması hayranları heyecanlandı

    Survivor şampiyonu İsmail Balaban, bir süredir İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımları aşklarını dosta düşmana ilan eden ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yapan İlayda Şeker, bir takipçisinin evlilikle ilgili sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte İlayda Şeker’in çiftin hayranlarını heyecanlandıran flaş evlilik açıklaması...

    İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması!

    'Survivor 2021' sırasında annesiyle telefonda konuştuktan sonra nişanlısından ayrılan ve uzun süre gündem olan İsmail Balaban'ın adı yarışmanın ardından İlayda Şeker ile aşk dedikodularına karışmıştı.

    İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Şeker ve Balaban, daha sonra sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla aşklarını dosta düşmana duyurmuştu.

    Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı, "İsmail, İlayda'ya evlilik teklifi etti" iddialarına neden olmuştu. Şeker'in parmağındaki tektaş, görenleri şaşırtmıştı.

        Survivor İlayda, İsmail Balaban ile aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medya hesabında değişikliğe gitmişti. Daha önce iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edilmişti.

        İsmail Balaban'ın (34), kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisinin Instagram profilinde yer alan bazı görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürülmüştü.

        Son olarak İlayda Şeker, 250 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği cevaplarla gündeme geldi.

            Her fırsatta Balaban'ın memleketi Antalya'ya giden İlayda, "Düğün ne zaman?" sorusunu, "Arkadaşlar bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?" şeklinde yanıtladı.

            Öte yandan Survivor İlayda, "Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna ise "Elmalı, Akçay'da görüyorum" yanıtını vererek, evlilik iddialarını güçlendirdi.

            En mutlu olduğu anın Fenerbahçe'nin 2014 yılında gerçekleşen şampiyonluğu olduğunu belirten Şeker, "Bir tane daha var ama onu söylemem, bende kalsın. Büyüsü bozulur" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Magazin Survivor şampiyonu İsmail Balaban hem yarışmada hem aşkta kazandı! İlayda Şeker'in flaş evlilik açıklaması hayranları heyecanlandı
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