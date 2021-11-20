Survivor şampiyonu İsmail Balaban hem yarışmada hem aşkta kazandı! İlayda Şeker'in flaş evlilik açıklaması hayranları heyecanlandı

'Survivor 2021' sırasında annesiyle telefonda konuştuktan sonra nişanlısından ayrılan ve uzun süre gündem olan İsmail Balaban'ın adı yarışmanın ardından İlayda Şeker ile aşk dedikodularına karışmıştı.
İddialar karşısında bir süre sessiz kalan Şeker ve Balaban, daha sonra sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla aşklarını dosta düşmana duyurmuştu.
Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı, "İsmail, İlayda'ya evlilik teklifi etti" iddialarına neden olmuştu. Şeker'in parmağındaki tektaş, görenleri şaşırtmıştı.