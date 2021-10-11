Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Squid Game dizinin başarılı oyuncuları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla seyircilerden tam not aldı. Bu bağlamda dizinin fanatikleri başrol oyuncularının kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı oyuncunun gerçek ismi nedir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
SQUİD GAME 067 KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kang Sae-byeok (No. 067) - HOYEON JUNG
HoYeon Jung (23 Haziran 1994 doğumlu) Güney Koreli bir manken ve oyuncu. Vogue onu "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırdı ve aynı adı taşıyan şovun 4. sezonunda yer aldı (ikinci oldu). Models.com tarafından "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi. Jung HoYeon, Güney Kore, Seul'de doğdu ve iki kardeşi var. Jung, Lee Dong Hwi ile ilişki içindedir.
Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve "ateşli" kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı.[8] Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı. Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.