Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

An Affair'deki (1998) oyunculuk başarısından sonra, Lee'nin film kariyeri başladı. Aralarında Il Mare (2000) ve Over the Rainbow (2002), melodram Last Present (2001), komedi Oh! Brothers (2003), aksiyon filmleri The Last Witness (2001) ve Typhoon (2005), soygun filmi The Thieves (2012), kara film New World (2013) ve dönem filmi The Face Reader (2013). City of the Rising Sun (1999) ile Blue Dragon Film Ödülleri'nde ve The Housemaid ile Fantasporto Yönetmenler Haftası'nda (2010) En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.