Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve "ateşli" kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı.[8] Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı. Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.