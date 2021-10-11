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    • Magazin
    • 11.10.2021 16:57
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    • 11.10.2021 16:57
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    Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?

    Squid Game dizisinin fanatikleri oyuncular hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Güney Kore yapımı Squid Game dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça fazla seyirci kitlesine sahip oldu. Dizi dünya çapında izlenme rekorları kırdı. Dizide 456 numaralı ve 067 numaralı başrol oyuncuları seyirciden tam not aldı. Arama motorlarında sıklıkla, "Squid Game 067 numaralı oyuncu kim? Squid Game 456 nymaralı oyuncunun gerçek adı ne? Şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim?

    Squid Game dizinin başarılı oyuncuları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla seyircilerden tam not aldı. Bu bağlamda dizinin fanatikleri başrol oyuncularının kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki, Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı oyuncunun gerçek ismi nedir, kaç yaşında? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    SQUİD GAME 067 KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Kang Sae-byeok (No. 067) - HOYEON JUNG

    HoYeon Jung (23 Haziran 1994 doğumlu) Güney Koreli bir manken ve oyuncu. Vogue onu "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırdı ve aynı adı taşıyan şovun 4. sezonunda yer aldı (ikinci oldu). Models.com tarafından "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi. Jung HoYeon, Güney Kore, Seul'de doğdu ve iki kardeşi var. Jung, Lee Dong Hwi ile ilişki içindedir.

    Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve "ateşli" kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı.[8] Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı. Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.

        Jung, 2016'da Louis Vuitton'a özel olarak uluslararası giriş yaptı ve aynı zamanda Açılış Töreni ile çıkış yaptı. O sezon ayrıca Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Alberta Ferretti ve Rag &amp; Bone için yürüdü.

        Sephora'nın "Let's Beauty Together", Chanel,Gap, Inc., Hermès, ve Louis Vuitton reklamlarında yer aldı.

        Jung, Vogue Japonya, Vogue Kore, W Kore ve Harper's Bazaar Kore'nin kapağında yer almanın yanı sıra Vogue,British Vogue, Dazed,Love dergisi ve CR Fashion Book için başyazılarda yer aldı.

        Models.com, 2017'de onu sırasıyla "En İyi Yeni Oyuncu" ve "Yılın Modeli" adayı seçti.

        2021 yılında Netflix dizisi Squid Game ile ilk çıkışını yaparak oyunculuğa adım attı.

        SQUİD GAME 456 NUMARALI OYUNCU KİM?

        Squid Game dizisinde 456 numaralı yarışmacı Seong Gi-hun rolüyle Lee Jung-jae tarafından canlandırılıyor.

        LEE JUNG-JAE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Lee Jung-jae (15 Aralık 1972 doğumlu) Güney Koreli aktör ve modeldir. İlk olarak model olarak çıkış yaptı, ardından oyunculuk kariyerine televizyonda, özellikle kampüs dizisi Feelings (1994) ve ikonik drama dizisi Sandglass (1995) ile başladı.

            An Affair'deki (1998) oyunculuk başarısından sonra, Lee'nin film kariyeri başladı. Aralarında Il Mare (2000) ve Over the Rainbow (2002), melodram Last Present (2001), komedi Oh! Brothers (2003), aksiyon filmleri The Last Witness (2001) ve Typhoon (2005), soygun filmi The Thieves (2012), kara film New World (2013) ve dönem filmi The Face Reader (2013). City of the Rising Sun (1999) ile Blue Dragon Film Ödülleri'nde ve The Housemaid ile Fantasporto Yönetmenler Haftası'nda (2010) En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.
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            Haberler Magazin Squid Game 067 numaralı oyuncu kimdir, kaç yaşında? Squid Game 456 numaralı başrol oyuncusu kim, gerçek adı ne, kaç yaşında?
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