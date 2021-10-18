Haberler Haber Videoları Netflix dizisi Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor? İngiltere’de öğretmenler aileleri uyardı

Netflix dizisi Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor? İngiltere’de öğretmenler aileleri uyardı

Netflix dizisi Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor? İngiltere’de öğretmenler aileleri uyardı
18.10.2021 10:54
Ana Sayfa 10:26
Müge Anlı 'sen gözetim altına...
Ana Sayfa 00:12
Rapçi Murda gözaltına alındı!...
Ana Sayfa 03:44
İşte Kılıçdaroğlu'nun kaos...
Ana Sayfa 02:40
Panik yaptı topla içeri girdi
Ana Sayfa 00:35
Son koronavirüs tablosu
Ana Sayfa 01:27
Taksici terörü! Önce yol kesti...
Ana Sayfa 01:03
Kabe'de bir ilk!
Ana Sayfa 00:12
Hande Yener'in kırmızı sahne...
Ana Sayfa 01:18
Türkiye genelinde taksi ve...
Ana Sayfa 01:35
Kontrolden çıkan araç sokak...
Ana Sayfa 02:49
Bursa'da geceyi aydınlatan...
Ana Sayfa 09:56
Kılıçdaroğlu 18 Ekim...

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi. İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirilmişti.

Haber Videoları

İngiltere'de öğretmenler, en küçükleri 6 yaşında olmak üzere çocukların Netflix dizisi Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu. Ülke genelindeki okullarda görevli öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere seslenip televizyon, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlarının ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

SON DAKİKA