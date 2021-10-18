Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de yetişkinler çocuk oyunları oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Dizinin ilköğretim seviyesindeki çocuklar için kesinlikle uygun olmadığı belirtildi. İngiltere’de öğretmenler çocukların Squid Game dizisini izlememeleri için aileleri uyardı. Televizyon, tablet, akıllı telefon gibi cihazların ayarlarını gözden geçirmeleri çağrısı yaptı. Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirilmişti.