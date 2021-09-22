Merve Çağıran sevgilisi kim, nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde rol aldı? Merve Çağıran kimdir, yaşı kaç?

Magazin gündeminde sıklıkla Merve Çağıran kimdir, yaşı kaç? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. ATV'nin kısa süre önce başlayan konusu ve oyuncularıyla oldukça ilgi gören Kalp Yarası dizisinde Hande karakterine hayat veren Merve Çağıran başarılı oyunculuğu ile oldukça dikkat çekiyor ve hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki Merve Çağıran sevgilisi kim, nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde rol aldı? Güzel oyuncu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.