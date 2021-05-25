Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor?

Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor? Show TV'de yayınlanan Alev Alev bitiyor mu? Bir dizi daha ekranlara veda etme kararı aldı. Alev Alev dizisi 28. bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin son bölümü için fragman yayınlandı. Fragmanda; Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.