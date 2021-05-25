Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor?

Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor? Show TV'de yayınlanan Alev Alev bitiyor mu? Bir dizi daha ekranlara veda etme kararı aldı. Alev Alev dizisi 28. bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin son bölümü için fragman yayınlandı. Fragmanda; Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.
ALEV ALEV FİNAL NE ZAMAN?
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.
Alev Alev'in final bölüm fragmanı da yayınlandı. İskender'in göz altına alındığı sahnelerin dikkat çektiği tanıtımda, Çiçek'in İskender'i bağışladığını aynı zamanda da onu sevdiğini itiraf etmesi Rüya'da büyük şaşkınlığa sebep oluyor.
Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Cemre ve Ozan'ın yaşadığı şaşkınlığın sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.