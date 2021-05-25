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    • Magazin
    • 25.05.2021 12:23
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    • 25.05.2021 12:23
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    bitiyor mu? ne zaman? ?

    Show TV ekranlarında yayınlanan yerli dizi final ne zaman? ? Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi ekranlara veda ediyor. Peki, Alev Alev neden final yapıyor?

    takvim.com.tr
    Alev Alev bitiyor mu? Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor?

    Alev Alev final ne zaman? Alev Alev neden final yapıyor? Show TV'de yayınlanan Alev Alev bitiyor mu? Bir dizi daha ekranlara veda etme kararı aldı. Alev Alev dizisi 28. bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin son bölümü için fragman yayınlandı. Fragmanda; Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.

    ALEV ALEV FİNAL NE ZAMAN?

    Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümüyle final yapacak.

    Alev Alev'in final bölüm fragmanı da yayınlandı. İskender'in göz altına alındığı sahnelerin dikkat çektiği tanıtımda, Çiçek'in İskender'i bağışladığını aynı zamanda da onu sevdiğini itiraf etmesi Rüya'da büyük şaşkınlığa sebep oluyor.

    Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Cemre ve Ozan'ın yaşadığı şaşkınlığın sebebi ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

        ALEV ALEV FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

        Ömer'in yakalaması sonrasında Çelebi yolun sonuna gelir. Yaptığı onca kötülüğün cezasını ödemeye başlayacaktır.

        Cemre korkmadan yeni hayatını kurmak için adımlar atmaya başlarken, Hanım'ın kocasının hapisten çıkması büyük bir paniğe yol açar. Çiçek'in beklenmedik hamlesi ile İskender ve Çiçek'in imkansız aşkı son sınavını verir.

        Rüya'nın verdiği müjde Ömer başta olmak üzere herkesi mutlu eder. Altan ve Tomris arasındaki aşk filizlenirken, Tomris'in Çiçek'le yüzleşmesi Çiçek'in kaderini sonsuza dek değiştirir.

        Sarnıç yangınının külleri sönmek, herkesin hayatını kaplayan dumanı ise tamamen dağılmak üzeredir.

        Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
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