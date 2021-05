Doya Doya Moda All Star kim elendi? 7 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını verdi. Peki haftanın finalinde en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Rekabetin yine üst düzeyde olduğu yarışmada heyecan da doruktaydı. Peki Doya Doya Moda All Star'a bugün veda eden isim hangisi oldu? İşte yaşananlar…