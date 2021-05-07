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    • Magazin
    • 07.05.2021 16:38
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    • 07.05.2021 17:23
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    ? 7 Mayıs puan durumu! Altın kolyeyi kazanan isim…

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılır oldu. Yine bir haftanın finali geldi çattı ve haftanın birincisi altın kolyeyi boynuna takarken en düşük puanı alan isim yarışmadan elenmek zorunda kaldı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu yarışma hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanıyor. İlgiyle izlenen moda yarışmasının bu haftaki finalinde neler yaşandı? 7 Mayıs puan durumu açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 7 Mayıs Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını verdi. Peki haftanın finalinde en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Rekabetin yine üst düzeyde olduğu yarışmada heyecan da doruktaydı. Peki Doya Doya Moda All Star'a bugün veda eden isim hangisi oldu? İşte yaşananlar…

    7 MAYIS CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:
    Yaren:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta kimse elenmedi

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.
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