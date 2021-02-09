Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti. Sevgilisiyle gittiği Roma'daki otelde bir dergiye yakalanan ve geçtiğimiz gün de İtalyan güzelle ilk fotoğrafını Instagram'da paylaşan Can Yaman'la ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi, ilişkinin kurmacadan ibaret olabileceğini yazdı.