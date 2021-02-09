Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.02.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 17:24
    ABONE OL

    'la at çiftliğinden paylaştı olay oldu! Düzmece aşk skandalında yeni fotoğraf...

    'la at çiftliğinden fotoğraf paylaştı sosyal medyada olay oldu. Düzmece aşk olarak basına yansıyan Can Yaman Diletta Leotta aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Diletta Leotta Instagram'dan Can yaman'la paylaştığı fotoğrafına kalp koyunca olanlar oldu. Yakın takibe alınan Can Yaman ve n spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın yeni fotoğrafı sosyal medyada aşk oyunu iddiasını yeniden gündeme getirdi.

    Diletta Leotta Can Yaman'la at çiftliğinden paylaştı...

    Diletta Leotta Can Yaman'la at çiftliğinden fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı o iddialar yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı.Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı.Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı.

    Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti. Sevgilisiyle gittiği Roma'daki otelde bir dergiye yakalanan ve geçtiğimiz gün de İtalyan güzelle ilk fotoğrafını Instagram'da paylaşan Can Yaman'la ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

    Il Fatto Quotidiano gazetesi, ilişkinin kurmacadan ibaret olabileceğini yazdı.

    Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraf geldi. Diletta Leotta Instagram'dan Can yaman'la at çiftliğinde çekildiği bir karesini paylaştı. Ardından o iddia yeniden gündeme geldi.

        İtalyan basını Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının kurmaca olduğunu yazdı. İddiaya göre bu beraberlik, yakında İtalyan bir diziye başlayacak olan Yaman'ın ülkedeki yıldızını parlatmak için yazılmış bir senaryo.

        Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı. Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı.

        Yaman'ın ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı. Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı. Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Diletta Leotta Can Yaman'la at çiftliğinden paylaştı olay oldu! Düzmece aşk skandalında yeni fotoğraf...