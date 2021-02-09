Diletta Leotta Can Yaman'la at çiftliğinden fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı o iddialar yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı.Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı.Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı.
Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti. Sevgilisiyle gittiği Roma'daki otelde bir dergiye yakalanan ve geçtiğimiz gün de İtalyan güzelle ilk fotoğrafını Instagram'da paylaşan Can Yaman'la ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.
Il Fatto Quotidiano gazetesi, ilişkinin kurmacadan ibaret olabileceğini yazdı.
Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni fotoğraf geldi. Diletta Leotta Instagram'dan Can yaman'la at çiftliğinde çekildiği bir karesini paylaştı. Ardından o iddia yeniden gündeme geldi.