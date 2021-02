Diletta Leotta Can Yaman'la at çiftliğinden fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı o iddialar yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı.Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı.Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı.